Шведский тренер «Динамо» по физподготовке рассказал о жизни в России

Тренер московского «Динамо» по физподготовке швед Ларс-Йоран Альквист рассказал о жизни в России. Специалист живёт в РФ уже около 10 лет.
«Я здесь уже так давно, поэтому никаких проблем нет. У меня взрослые дети, у них свои семьи в Швеции. Я разговариваю с ними по телефону и по компьютеру. Мне очень комфортно в России. Особенно потому, что я работаю с Алексеем (Кудашовым).
В России много хорошей еды. Например, мясо. Мне нравится бефстроганов. Вообще, сейчас всё смешивается и в Москве есть много ресторанов с самой разной кухней.
В свободное время люблю гулять в парках. Я ещё не во всех в Москве был. Всегда говорю себе: «В следующий раз пойду вот в этот парк». Иногда посещаю театр, музеи и другие места.
Три главных правила в жизни? Возможно, наберу даже больше, чем три, но давайте назову самое главное: будь добр, работай упорно и думай о других», — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо».
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