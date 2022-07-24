В «Сиэтле» прокомментировали переход в команду второго бомбардира «Коламбуса»

Генменеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал переход в команду второго бомбардира «Коламбус Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда. Форвард перешёл в «Сиэтл» в обмен на два драфт-пика 2023 года.



«Мы очень рады приветствовать Оливера в нашей команде. Он переходит после того, как провёл отличный год в Коламбусе, где играл в превосходный атакующий хоккей. Его креативность и понимание хоккея станут важным дополнением в нашей команде», — приводит слова Фрэнсиса пресс-служба «Сиэтла».



Первый выбор на драфте-2023 в третьем раунде прежде достался «Сиэтлу» от «Калгари Флэймз», второй — в четвёртом раунде — от «Виннипег Джетс». Теперь оба драфт-пика принадлежат «Коламбусу».



Напомним, Бьёркстранд стал вторым бомбардиром клуба в минувшем сезоне, набрав 57 (28+29) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.