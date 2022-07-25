Варицкий: личное мнение – интереснее вернуть КХЛ к формату Суперлиги

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился мнением о формате КХЛ. Он признался, что ему сложно сказать, стоит ли переходить на перекрёстный плей-офф.
«Честно, для меня этот вопрос не принципиальный: оставить всё как было, и играть плей-офф до финала в рамках одной конференции, или же сразу с первого раунда делать перекрёстный плей-офф «Восток – Запад». Но тут главное, чтобы до начала сезона мы понимали, по каким правилам играем.
Моё личное субъективное мнение вернуться к формату Суперлиги: отыграть сезон и определить общую таблицу, так будет для всех интереснее. По итогам регулярки в плей-офф выходят первые 16 команд, и дальше в кубке Гагарина 1-е место играет с 16-м, 2-е с 15-м и так далее. А то у нас из года в год те же самые сильные и интересные команды встречаются между собой на стадии финала конференции.
СКА и ЦСКА могут полететь на Дальний Восток уже в первом раунде? Ну а что делать? У нас большая страна, и команды летают не на рейсовых самолетах, а на комфортных чартерах. Те команды, которые вы назвали, должны по своему статусу решать серию за четыре игры, и я не вижу в этом ничего страшного, чтобы слетать на два матча в Хабаровск, Владивосток или в Сибирь. Таково моё мнение», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
Полное интервью Варицкого читайте на «Чемпионате»:
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