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Генменеджер «Калгари» — об уходе Ткачука и Годро: можно сосать палец или работать

Генменеджер «Калгари» — об уходе Ткачука и Годро: можно сосать палец или работать
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Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг высказался об уходе из команды форвардов Джонни Годро и Мэттью Ткачука. Функционер заявил, что канадскому клубу нужно продолжать работать, а не опускать руки.

«Можно залезть в угол, сесть и начать сосать палец. Или можно работать. Мы так и поступили, начали работать. «Калгари» — не первая команда, столкнувшаяся с таким, но и не последняя, которая попадёт в такую ситуацию», — цитирует генменеджера CBC.

Ткачук перешёл во «Флориду Пантерз», а Годро перебрался в «Коламбус Блю Джекетс».

Оба хоккеиста запросили в «Калгари» обмен. По мнению Треливинга, в этой ситуации клуб не мог поступить иначе. В такой ситуации «Калгари» нужно было добиться лучших условий по переходам.

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