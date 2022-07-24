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«Сиэтл» продлил контракт с форвардом Гики

«Сиэтл» продлил контракт с форвардом Гики
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Нападающий «Сиэтл Кракен» Морган Гики подписал новый контракт с клубом, об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано на один год.

По условиям контракта зарплата хоккеиста в «Сиэтле» составит $ 1,4 млн в год. Ранее форвард претендовал на арбитражное слушание. Но сторонам удалось согласовать контракт, не доводя дело до арбитража. Ожидалось, что слушание Гики по арбитражу пройдёт 11 августа.

В минувшем сезоне форвард «Сиэтла» провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В них он набрал 22 (7+15) очка.

Ранее «Сиэтл» выменял второго бомбардира «Коламбус Блю Джекетс» Оливера Бьёркстранда. Форвард перешёл в «Сиэтл» в обмен на два драфт-пика 2023 года. Первый выбор на драфте-2023 в третьем раунде прежде достался «Сиэтлу» от «Калгари Флэймз», второй — в четвёртом раунде — от «Виннипег Джетс». Теперь оба драфт-пика принадлежат «Коламбусу».

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