Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Годро: мне будет тяжело возвращаться на матч в Калгари, но так здорово!

Годро: мне будет тяжело возвращаться на матч в Калгари, но так здорово!
Комментарии

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро признался, что испытает особые чувства 23 января, когда его команда проведёт гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Годро перешёл в «Коламбус» из «Калгари».

«Конечно, будет тяжело. Я был частью этой команды восемь с половиной лет. Я был частью организации 12 лет. Естественно, что будет тяжело возвращаться, эмоционально. Но вне зависимости от того, как меня встретят фанаты, будут они свистеть или хлопать мне, я знаю, насколько эмоциональны эти ребята. Мне это точно понравится, будет здорово! Игра на этой площадке приведёт к появлению многих воспоминаний», — сказал Годро во время прямого эфира в соцсетях.

Ранее генменеджер «Калгари» признал, что сохранить Годро было невозможно.

Новость по теме
Генменеджер «Калгари» — об уходе Ткачука и Годро: можно сосать палец или работать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022