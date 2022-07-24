Годро: мне будет тяжело возвращаться на матч в Калгари, но так здорово!

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро признался, что испытает особые чувства 23 января, когда его команда проведёт гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Годро перешёл в «Коламбус» из «Калгари».



«Конечно, будет тяжело. Я был частью этой команды восемь с половиной лет. Я был частью организации 12 лет. Естественно, что будет тяжело возвращаться, эмоционально. Но вне зависимости от того, как меня встретят фанаты, будут они свистеть или хлопать мне, я знаю, насколько эмоциональны эти ребята. Мне это точно понравится, будет здорово! Игра на этой площадке приведёт к появлению многих воспоминаний», — сказал Годро во время прямого эфира в соцсетях.

Ранее генменеджер «Калгари» признал, что сохранить Годро было невозможно.