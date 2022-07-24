Ткачук: Калгари всегда будет занимать особое место в моём сердце

Новичок «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук, перешедший в команду из «Калгари Флэймз», рассказал об особом отношении к канадскому городу. Ранее хоккеист говорил, что у него смешанные чувства от перехода во «Флориду».



«Я всегда буду помнить время, которое провёл в Калгари. Это самые важные и лучшие годы в моей жизни. Я ухожу 24-летним мужчиной, а пришёл 18-летним ребёнком. Я горжусь тем, какие у меня были отношения с людьми, которые мне помогали на моём пути.



Я вырос в этом городе. Калгари — один из величайших городов в мире из тех, в которых я был. Он действительно уникален. Я уезжаю и надеюсь, что жители Калгари смогут считать меня игроком, которым можно гордиться.



Калгари всегда будет занимать особое место в моём сердце», – цитирует форварда Sportsnet.

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