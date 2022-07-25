Экс-защитник «Авангарда» стал игроком «Сиэтла»

Чешский защитник Михал Кемпны остался в Национальной хоккейной лиге – после истечения контракта с «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист подписал контракт с «Сиэтл Кракен». Соглашение с кэпхитом $ 750 тыс рассчитано на один год и носит односторонний характер, сообщает CapFriendly.

Кемпны в сезоне-2015/2016 выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». После этого он уехал в Северную Америку, где играл за «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон». В последние годы в «Кэпиталз» он зарабатывал $ 2,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне защитник отыграл 15 матчей в НХЛ, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-3». В АХЛ 31-летний Кемпны провёл 24 игр и отдал семь результативных пасов. Его рекорд результативности в НХЛ – 25 (6+19) очков за 71 матч в сезоне-2018/2019.