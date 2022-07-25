Аликин – о ситуации с Калниньшем: это уже не хоккей, а политика

Вратарь «Амура» Евгений Аликин прокомментировал ситуацию вокруг партнёра по команде Яниса Калниньша. Федерация хоккея Латвии не выдаёт игроку трансферную карту и тем самым пытается запретить ему играть в КХЛ. Кроме того, Аликин высказался о том, что в двух предыдущих сезонах переигрывал вратарей-легионеров в хабаровском клубе.
«Много информации вокруг Яниса Калниньша. Это уже не хоккей, а политика. Кстати, в последние годы привык, что в «Амуре» есть голкипер-легионер. Так что пока немного необычно.
Переиграл Патрика Бартошака и Марека Лангхамера? Просто получилось так что я чуть больше провёл матчей, чем они. А кто кого переиграл, это уже решать болельщикам и специалистам. Брал от чешских ребят какие-то позитивные моменты. Например, Марек подсказал интересные вещи по щиткам, Патрик — по нагрудникам», – цитирует Аликина Russia-Hockey.ru.
- 25 июля 2022
-
09:07
-
08:44
-
08:28
- 24 июля 2022
-
23:50
-
23:50
-
23:19
-
22:52
-
22:43
-
21:50
-
21:37
-
21:17
-
20:55
-
20:35
-
20:15
-
20:04
-
19:25
-
19:16
-
18:24
-
18:08
-
17:27
-
16:39
-
16:20
-
15:45
-
15:29
-
15:04
-
14:57
-
14:27
-
14:15
-
13:30
-
12:42
-
12:01
-
11:35
-
11:14
-
10:27
-
10:11