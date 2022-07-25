Аликин – о ситуации с Калниньшем: это уже не хоккей, а политика

Вратарь «Амура» Евгений Аликин прокомментировал ситуацию вокруг партнёра по команде Яниса Калниньша. Федерация хоккея Латвии не выдаёт игроку трансферную карту и тем самым пытается запретить ему играть в КХЛ. Кроме того, Аликин высказался о том, что в двух предыдущих сезонах переигрывал вратарей-легионеров в хабаровском клубе.

«Много информации вокруг Яниса Калниньша. Это уже не хоккей, а политика. Кстати, в последние годы привык, что в «Амуре» есть голкипер-легионер. Так что пока немного необычно.

Переиграл Патрика Бартошака и Марека Лангхамера? Просто получилось так что я чуть больше провёл матчей, чем они. А кто кого переиграл, это уже решать болельщикам и специалистам. Брал от чешских ребят какие-то позитивные моменты. Например, Марек подсказал интересные вещи по щиткам, Патрик — по нагрудникам», – цитирует Аликина Russia-Hockey.ru.

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