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Форвард «Монреаля» Байрон помог спасти пилота упавшего в озеро гидросамолёта

Форвард «Монреаля» Байрон помог спасти пилота упавшего в озеро гидросамолёта
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон поучаствовал в спасательной операции после падения в воду гидросамолёта на озере Лак де Сейбл в канадской провинции Квебек, сообщает RDS.

Хоккеист и его родные были на рыбалке неподалёку от места происшествия. Первым на помощь пришёл случайный свидетель крушения, который катался на гидроцикле по озеру, после чего к нему присоединились Байрон и его близкие.

Сам Байрон отказался комментировать произошедшее из уважения к пострадавшему, однако затем написал в соцсетях, что настоящим героем это спасательной операции является водитель гидроцикла, который первым прибыл на место происшествия и отстегнул ремень безопасности пилота, прежде чем его эвакуировали на сушу.

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