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Сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Колорадо» на новый сезон

Сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Колорадо» на новый сезон
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Автор официального сайта НХЛ Райан Боулдинг поделился мнением относительного того, в каком составе начнёт новый сезон действующий обладатель Кубка Стэнли – «Колорадо Эвеланш». Сочетания игроков спрогнозированы с учётом текущих подписаний после первых двух недель с момента открытия рынка свободных агентов.

Основным вратарём, как и заявляли ранее представители клуба, станет россиянин Александр Георгиев, которого «лавины» выменяли у «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард Валерий Ничушкин должен занять место во второй тройке вместе с Габриэлем Ландескогом и Джей Ти Комфером.

Состав «Колорадо» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Георгиев, Францоуз;

Тэйвз – Макар, Лехконен – Маккиннон – Рантанен;

Жирар – Мэнсон, Ландеског – Комфер – Ничушкин;

Байрэм – Джонсон, Ньюхук – Майерс – О’Коннор;

Хельм – Кольяно – Макдермид.

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