Мальцев: в СКА не оплатили чеки за операцию. Но в итоге потом дали большой контракт

Российский нападающий Михаил Мальцев, в минувшем сезоне выступавший в системе «Колорадо Эвеланш», рассказал о травме спины, которую получил в 16-летнем возрасте. Тогда хоккеист был близок к завершению карьеры, а СКА, за который он играл в то время, не оплатил ему операцию. Однако затем армейский клуб дал ему большой контракт.

«На летнем сборе мне дали слишком большой вес, и заболела поясница. Даже бегать не мог. В Питере сделали снимки и сказали: «Протрузии. Попей таблетки, и пройдёт». Но ничего не проходило. Хотя всё перепробовали – иголки, банки, массажи. Спина всё равно побаливала, и за сезон я провёл только 4 игры. Потом приехал в юношескую сборную, и после двухчасовых тренировок стало ещё хуже. Уже и ходить не мог.

В Питере наконец-то попал к хорошему травматологу. Он выяснил: «У тебя стрессовый перелом». Мы обошли всех российских хирургов и ни от одного не услышали хорошего слова. Только: «Заканчивай».

Как родители отреагировали? Испугались. Им говорили, что я окажусь в инвалидной коляске. Мама спросила: «Что будешь делать?» – «Не знаю. Учиться. Что остаётся?» Решили, что я заканчиваю с хоккеем, и стали искать, где делать сложную операцию. Почитали отзывы про российские клиники (одному больному инфекцию занесли, другой не поднялся), и переключились на Европу. В Германии сказали: «Надо подождать месяца три». А я уже не могу – полгода болит. В итоге наткнулись в интернете на рекламу израильской клиники. Отправили туда снимки, и позвонил русский куратор: «Даже если бросаете спорт – срочно нужна операция».

Что в СКА говорили? Советовали подождать. И не оплатили потом чеки за операцию. Но в итоге нормально поступили – после контракта новичка предлагали переподписаться на пять лет, но приняли условия моего агента: один год и один из самых больших двусторонних контрактов.

В Израиле доктор Пекарский, оперировавший Плющенко, осмотрел меня и сказал: «Через полгода будешь бегать. Не дай мне испортить статистику – у меня оперируются только чемпионы». Единственный, кто меня обнадёжил. На следующий день после операции я еле встал и вскоре мог спускаться по лестнице. Через пять дней вернулся в Россию.

Полтора месяца просто ходил по 15 минут в день. Через три месяца после операции пошёл в зал, а через полгода – встал на коньки. Спина ещё побаливала, и сначала я катался без клюшки. Тогда как раз стартовал проект юношеской сборной, которая жила в Новогорске и играла в МХЛ. Её тренер Виталий Прохоров постоянно звонил: «Как ты? Ждём тебя». Я приехал, поселился с третьим вратарём Егором Трифоновым и после месяца тренировок на льду сыграл первый матч за сборную», – рассказал Мальцев в интервью Sports.ru.

В прошлом сезоне Мальцев провёл 18 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и не отметился результативными действиями. Большую часть времени он играл за «Колорадо Иглз» в АХЛ – на его счету 48 (17+31) очков в 56 встречах регулярного чемпионата и ещё 6 (4+2) баллов в девяти матчах плей-офф.

Контракт российского форварда с «Колорадо» истёк по завершении сезона. Сейчас Мальцев находится в статусе ограниченного свободного агента.