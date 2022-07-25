Генменеджер «Динамо» прокомментировал обмен прав на Яшкина в СКА

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему клуб обменял спортивные права на нападающего Дмитрия Яшкина в СКА. Бело-голубые получили взамен денежную компенсацию.

«Дмитрий Яшкин провёл в составе бело-голубых два сезона, после чего принял решение продолжить карьеру за океаном. Права на хоккеиста остались за московским «Динамо». Сейчас игрок принял решение вернуться в Россию. Петербургский СКА вышел на нас с очень выгодным предложением. У нас было несколько вариантов обмена прав. Мы сделали выбор в пользу денежной компенсации, выгодной для клуба», – приводит слова Сопина официальный сайт клуба.

Яшкин в прошлом сезоне сыграл 12 матчей за «Аризону Койотс» в НХЛ и отдал одну голевую передачу. Затем хоккеист получил травму, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона.

В «Динамо» форвард провёл два года и оформил 177 (77+60) очков в 173 матчах, став лучшим снайпером КХЛ в сезоне-2020/2021, когда забросил 38 шайб.

Новость по теме СКА объявил о переходе Дмитрия Яшкина