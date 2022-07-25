Индрашис продолжит карьеру в Германии. Ранее он отказался играть за «Спартак»
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Нападающий Микс Индрашис стал игроком немецкого «Швеннингер Уайлд Уингз», сообщает официальный сайт клуба.
В межсезонье стало известно, что латвийский форвард подписал контракт с московским «Спартаком». Однако из-за общественного давления на родине, Индрашис заявил, что не намерен ехать в Россию и не будет выполнять свои контрактные обязательства.
В сезоне-2021/2022 Микс играл в КХЛ за «Витязь» и «Адмирал», проведя в общей сложности 46 матчей и набрав 17 (7+10) очков при показателе полезности «-15». Всего в КХЛ на его счету 524 игры, также он выступал за рижское и московское «Динамо».
Заключительную часть прошлого сезона Индрашис отыграл в Швейцарии. Он принял участие в 11 матчах за «Биль» и сделал две голевые передачи.
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