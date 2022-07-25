Индрашис покинул КХЛ, не расторгнув контракт со «Спартаком» и не выплатив компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», латвийский нападающий Микс Индрашис перешёл в немецкий клуб «Швеннингер Уайлд Уингз», имея действующий контракт с московским «Спартаком».

Латвийский хоккеист ранее заключил соглашение с москвичами сроком на один сезон на сумму 17 млн рублей. Согласно регламенту КХЛ, при расторжении по инициативе игрока он должен был заплатить 1/3 от контракта (примерно 5,61 млн рублей), однако ничего подобного сделано не было.

Ранее Индрашис после общественного давления в Латвии объявил в социальных сетях о том, что не поедет играть в Россию.

Также отметим, что Федерация хоккея Латвии отказала в выдаче трансферной карты другому игроку из Латвии – Янису Калниньшу, который подписал соглашение с хабаровским «Амуром».