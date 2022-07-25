Ринне стал тренером вратарей молодёжной сборной Финляндии

Легендарный финский вратарь Пекка Ринне будет трудиться в Федерации хоккея Финляндии – в ноябре он приступит к работе в должности тренера вратарей молодёжной сборной Финляндии, сообщает Iltalehti. Таким образом, Ринне не будет входить в тренерский штаб финской молодёжки на МЧМ – 2022, который пройдёт в августе в Эдмонтоне.
Ринне завершил карьеру после завершения сезона-2020/2021. Он отыграл 683 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» (это рекорд для финских вратарей в НХЛ) и провёл ещё 89 игр в розыгрышах Кубка Стэнли. В 2018 году он получил приз лучшему вратарю НХЛ – «Везина Трофи».
Напомним, ранее молодёжную сборную Финляндии возглавил бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся. Его контракт вступает в силу осенью и первым значимым турниром для его штаба станет МЧМ – 2023, который пройдёт в Галифаксе и Монктоне.
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