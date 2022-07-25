В «Спартаке» возмущены действиями Индрашиса и рассчитывают на поддержку КХЛ и ФХР

Московский «Спартак» прокомментировал информацию о том, что латвийский форвард Микс Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз». Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок заключил соглашение с другим клубом, не расторгнув контракт с красно-белыми и не выплатив им компенсацию.
«ХК «Спартак» возмущён новостями в СМИ, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе московского клуба.
Напомним, в межсезонье Индрашис (на фото в центре) заключил контракт с московским «Спартаком», но после этого подвергся критике в латвийских СМИ. На фоне общественного давления форвард заявил, что не приедет играть в Россию.
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