Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Спартаке» возмущены действиями Индрашиса и рассчитывают на поддержку КХЛ и ФХР

В «Спартаке» возмущены действиями Индрашиса и рассчитывают на поддержку КХЛ и ФХР
Комментарии

Московский «Спартак» прокомментировал информацию о том, что латвийский форвард Микс Индрашис подписал контракт с немецким клубом «Швеннингер Уайлд Уингз». Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок заключил соглашение с другим клубом, не расторгнув контракт с красно-белыми и не выплатив им компенсацию.

«ХК «Спартак» возмущён новостями в СМИ, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе московского клуба.

Напомним, в межсезонье Индрашис (на фото в центре) заключил контракт с московским «Спартаком», но после этого подвергся критике в латвийских СМИ. На фоне общественного давления форвард заявил, что не приедет играть в Россию.

Новость по теме
Индрашис покинул КХЛ, не расторгнув контракт со «Спартаком» и не выплатив компенсацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022