Александр Юдин: подписание Яшкина – большой успех петербургского менеджмента

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал трансфер форварда Дмитрия Яшкина в СКА.
«Подписание такого игрока как Яшкин – большой успех петербургского менеджмента. Не секрет, что сейчас заключить контракт с легионером такого уровня исключительно непросто. Можно набрать средненьких североамериканцев из АХЛ, но такие Питеру явно не нужны. У Яшкина есть опыт КХЛ, ему не надо адаптироваться к лиге, а про результативность все и так знают – больше 60 очков два сезона подряд.
Знаю, что несколько топ-клубов претендовали на него, и СКА оказался убедительнее всех. Партнеров Яшкину в Петербурге подберут точно не хуже, чем у него были в «Динамо». Мощный и забивной игрок пригодится любой команде, а в Петербурге сейчас много новых перспективных игроков. На СКА будет очень интересно посмотреть в новом сезоне», – сказал Юдин «Чемпионату».
Спортивные права на игрока были у московского «Динамо», однако армейцы заплатили за них денежную компенсацию. Яшкин сыграл всего 12 матчей в прошлом сезоне за «Аризону Койотс» в НХЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы. До этого он отыграл 173 матча в КХЛ за бело-голубых и набрал 177 (77+60) очков.
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