Первый и второй номера драфта НХЛ — 2022 пропустят МЧМ
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Первый и второй номера драфта НХЛ нынешнего года пропустят молодёжный чемпионат мира. Об этом сообщает журналист Матей Дерай в «Твиттере». Журналист опубликовал состав сборной Словакии, в котором нет форварда Юрая Слафковски – первый номер минувшего драфта, выбран «Монреаль Канадиенс». Также в составе отсутствует защитник Шимон Немец, выбранный «Нью-Джерси Дэвилз» под вторым номером.
Ранее Слафковски принимал участие в Олимпиаде-2022 и взрослом ЧМ-2022.
Напомним, турнир пройдёт с 9 по 20 августа. Изначально он должен был состояться с декабря 2021-го по январь 2022-го, однако тот турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.
На МЧМ-2022 не сыграют сборные России и Беларуси, получившие от Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранение.
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