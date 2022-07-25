Мальцев: после слов Бучневича, что мы офигели, забросили с Шаранговичем по шайбе

Нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев вспомнил дебют в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз», а также рассказал, как забил после критики форварда Павла Бучневича.

«Чем запомнился дебют в НХЛ? Мне сказали первый круг перед разминкой сделать без шлема. И правда – крутые ощущения. А игравшему за «Дэвилз» до апреля-2021 Диме Куликову это не нравилось: «Так только ветераны делают».



Потом мы с Егором Шаранговичем вышли без шлемов перед игрой с «Рейнджерс» – как опытные. Бучневич нас увидел: «Вы чего, молодые, совсем офигели?» (В оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»). В итоге мы с Егором забросили по шайбе», – цитирует Мальцева Sports.ru.

В минувшем сезоне Мальцев провёл 18 матчей в НХЛ. Также на его счету 65 игр за фарм-клуб «Эвеланш» (с учётом плей-офф).