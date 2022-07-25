В тренерский штаб минского «Динамо» вошла женщина
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Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило имя нового тренера по физической подготовке. Им стала Татьяна Ловец, которая ранее уже работала в клубе.
Татьяна Ловец – новый тренер минского «Динамо» по общефизической подготовке.
«Ловец – одна из самых известных и авторитетных тренеров в Беларуси в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации. Также она работала в футбольном клубе «Минск», с мужскими и женскими сборными Беларуси по баскетболу. Она занималась индивидуальной подготовкой Егора Шаранговича, призёров Олимпийских игр Марии Мамошук, Ибрагима Саидова, Марины Литвинчук и многих других. Автор книги «Как вырастить здорового чемпиона», – написано в заявлении клуба на официальном сайте.
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