Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В тренерский штаб минского «Динамо» вошла женщина

В тренерский штаб минского «Динамо» вошла женщина
Комментарии

Минское «Динамо» на официальном сайте сообщило имя нового тренера по физической подготовке. Им стала Татьяна Ловец, которая ранее уже работала в клубе.

Татьяна Ловец – новый тренер минского «Динамо» по общефизической подготовке.

«Ловец – одна из самых известных и авторитетных тренеров в Беларуси в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации. Также она работала в футбольном клубе «Минск», с мужскими и женскими сборными Беларуси по баскетболу. Она занималась индивидуальной подготовкой Егора Шаранговича, призёров Олимпийских игр Марии Мамошук, Ибрагима Саидова, Марины Литвинчук и многих других. Автор книги «Как вырастить здорового чемпиона», – написано в заявлении клуба на официальном сайте.

Новость по теме
Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Жердевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022