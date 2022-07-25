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Контракт Капризова попал в топ-10 лучших договоров НХЛ по версии The Athletic

Контракт Капризова попал в топ-10 лучших договоров НХЛ по версии The Athletic
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The Athletic составил список из 10 лучших контрактов игроков Национальной хоккейной лиги. В топ попал российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Форварда «дикарей» поставили на 10-е место. Соглашение хоккеиста будет действовать ещё четыре года, за каждый из которых Капризов получит $ 9 млн.

На первое место The Athletic поставил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара (пять лет, $ 9 млн за сезон), на второе – игрока обороны «Бостон Брюинз» Чарли Макэвоя (восемь лет, $ 9,5 млн за сезон). Тройку замкнул капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (четыре года, $ 12,5 млн).

Топ-10:
1. Кейл Макар – з «Колорадо Эвеланш»: пять лет, $ 9 млн за сезон;
2. Чарли Макэвой – з «Бостон Брюинз»: восемь лет, $ 9,5 млн за сезон;
3. Коннор Макдэвид – н «Эдмонтон Ойлерз»: четыре года, $ 12,5 млн за сезон;
4. Брэд Маршан – н «Бостон Брюинз»: три года, $ 6,1 млн за сезон;
5. Джонни Годро – н «Коламбус Блю Джекетс»: семь лет, $ 9,8 млн за сезон;
6. Роман Йози – з «Нэшвилл Предаторз»: шесть лет, $ 9,1 млн за сезон;
7. Адам Фокс – з «Нью-Йорк Рейнджерс»: семь лет, $ 9,5 млн за сезон;
8. Остон Мэттьюс – н «Торонто Мэйпл Лифс»: два года, $ 11,6 млн за сезон;
9. Миро Хейсканен – з «Даллас Старз»: семь лет, $ 8,5 млн за сезон;
10. Кирилл Капризов – н «Миннесота Уайлд»: четыре года, $ 9 млн за сезон.

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