Гимаев и Копейкин провели детский мастер-класс в Подмосковье

Сегодня, 25 июля, в рамках летних сборов детско-юношеской спортивной школы «Динамо Красногорск» на арене «Баума» прошёл мастер-класс звёзд хоккея Сергея Гимаева и Алексея Копейкина.
Более сорока детей получили возможность не только изучить на практике секреты ведущих игроков КХЛ, но и пообщаться с кумирами, сфотографироваться с ними и взять автографы. В конце мероприятия юные воспитанники сыграли хоккейный матч на всю площадку, в котором приняли участие Гимаев и Копейкин.
Организаторы обещают провести ещё один мастер-класс, в котором примет участие известный хоккейный блогер Hockey Stigg, ведущий одноимённого канала на YouTube и скрывающий своё лицо под оригинальной маской.
Мастер-класс пройдёт 14 августа в ДЮСШ «Динамо Красногорск» при поддержке «Чемпионата». Информация о регистрации будет опубликована на сайте позднее.
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