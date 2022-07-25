Тренер «Динамо» рассказал, как готовятся к сезону легионеры, ещё не приехавшие в Россию

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков подвёл итоги второго микроцикла на сборах в Нижегородской области.
«Мы провели хороший цикл. Первый и второй похожи между собой, оба тяжёлые. Ребята отработали на совесть, единственное, что четвёртый день был не самым приятным. Некоторые игроки были вынуждены не бежать кросс, понятно, что тяжело и погода жаркая, но, если есть возможность, нужно терпеть. Поэтому, если говорить о том, что разочаровало, то это большое количество микротравм.
Очень много молодых ребят из петербургского «Динамо»? Они молодцы. Всё схватывают и впитывают как губка. После двух-трёх видеособраний уже виден результат. Они очень хотят доказать, они заинтересованы, они голодные, они мечтают оказаться в первой команде. Парни работают, себя не жалеют и ничего не боятся. Если они будут также продолжать, из них точно получатся хорошие хоккеисты. Они молодцы, я восхищён.
Естественно, всегда выигрывает команда, которая объединена внутри вне зависимо от тренерского штаба. Пытаемся направить, чтобы состоялось это единение. Но ребята сами заинтересованы и хотят это сделать без нашей помощи. В этом вопросе проблем нет.
Легионеры ещё не присоединились к команде? Каждому было выслано задание на лето, всё то же, что и мы здесь проходим. Выполняют или не выполняют — проконтролировать не можем, но уверен, что Джордан и Эрик профессионалы и понимают важность предсезонной подготовки. Главный тренер поддерживает и телефонную связь, и по видеосвязи общается с ребятами. Всё на контроле.
Когда ждать их в команде? Ждём к концу этого месяца. Может, не всех сразу, но ожидаем, что через несколько дней они будут в расположении», – цитирует Савченкова официальный сайт «Динамо».
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