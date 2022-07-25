Защитник Роберт Хег подписал контракт с «Детройтом»
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Шведский защитник Роберт Хег подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год, сумма контракта – $ 800 тысяч.
В минувшем сезоне швед выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Флориду Пантерз». В составе «Баффало» на его счету 48 матчей в регулярном чемпионате и восемь набранных очков: один гол и семь результативных передач. Во «Флориде» он сыграл в 16 встречах и отметился одним пасом. В Кубке Стэнли он не сыграл за команду ни одного матча. Ранее он несколько лет выступал за «Филадельфию Флайерз».
По итогам прошлого сезона «Детройт» занял 12-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Победителем турнира стал «Колорадо Эвеланш».
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