Мэттью Ткачук: терпеть не могу «Эдмонтон», но теперь ещё больше, чем их, ненавижу «Тампу»

Недавно ставший игроком «Флориды Пантерз» нападающий Мэттью Ткачук высказался о переходе от Битвы за Альберту к Битве за Флориду.

«Терпеть не могу «Эдмонтон», но теперь ещё больше, чем их, я ненавижу «Тампу», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в своём «твиттере».

Напомним, Битвой за Альберту называют матчи «Калгари Флэймз» с «Эдмонтон Ойлерз», так как эти две команды располагаются в одной канадской провинции – Альберте. В Битве за Флориду играют клубы из одноименного штата: «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ткачук перешёл во «Флориду» из «Калгари» в текущее трансферное окно. В составе «огоньков» Мэттью провёл 431 матч и набрал 382 очка, забросив 152 шайбы и отдав 230 результативных передач.

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