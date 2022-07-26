Давыдов: для «Динамо» Яшкин — это потеря. Год назад он был необходим команде

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о переходе форварда Дмитрия Яшкина в петербургский СКА.



«Сегодня в КХЛ мастеров – раз-два и обчёлся, поэтому для «Динамо» Яшкин – это потеря. Но, откровенно говоря, был к ней готов.



Год назад, при Шипачёве, Яшкин был команде просто необходим, и я изначально говорил, что его отъезд в НХЛ не выгоден ни игроку, ни клубу. Но теперь «Динамо» меняется, Шипачёв уже в Казани, ставка делается на молодёжь и хоккеистов среднего звена. Не уверен, что в нынешней команде все качества Яшкина были бы востребованы.

Поэтому логика в действиях руководства «Динамо» есть. Насколько понимаю, за игрока получены хорошие деньги, при строительстве новой команды они, мягко говоря, не помешают.



По логике, на нашего снайпера претендовали «Ак Барс» и СКА. С одной стороны, интерес Казани понятен, связка Шипачёв – Яшкин – большая и проверенная сила. С другой, у «Ак Барса» звёзд и так много, даже с нынешним составом у Олега Знарка, подозреваю, возникнут проблемы с управлением.

СКА в последние годы доказывает, что этому клубу по силам провернуть любой обмен. Яшкин – это сильный ход.



Теперь СКА – фаворит Запада? Посмотрим. У Питера очень талантливая команда, но пока слишком молодая. Яшкин с его мощью был ей очень нужен.

Теперь молодым центрфорвардам СКА Прохоркину, Воробьёву и Моисееву нужно внимательно изучать творчество Шипачёва, брать с него пример. Не каждому такой талант дан», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.