«Салават Юлаев» подписал контракт с американским форвардом «Сан-Хосе»
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Уфимский «Салават Юлаев» в социальных сетях объявил о подписании контракта с американским нападающим Александром Хмелевски. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Он стал третьим легионером команды.
В минувшем сезоне нападающий провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и отдал восемь результативных передач. Также он выступал в Американской хоккейной лиге за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 15 передач.
«Салават» в прошлом сезоне завершил регулярку на третьем месте в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде уфимцы переиграли «Сибирь», но во втором уступили челябинскому «Трактору».
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