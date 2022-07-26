Дюбуа объяснил, почему подписал однолетний, а не долгосрочный контракт с «Виннипегом»

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, почему подписал с клубом годичный контракт, а не долгосрочный.

«После того как сезон закончился, я и мой агент начали обсуждать разные ситуации и разные сценарии, и мы чувствовали, что в то время годовой контракт был более подходящим вариантом, на который мы хотели пойти.



Мы разговаривали с клубом. Как я уже сказал, я подумал, что лучше всего заключить годичный контракт и принять квалификационное предложение. Теперь об этом позаботились, мой контракт подписан, я готов к сезону.

Вы знаете, чего я хочу от «Виннипега». Если бы я хотел уйти, попросил бы об обмене. Я не просил обмена. Ни на одну секунду. Мне ни на секунду не пришло в голову попросить об обмене.

Я почти уверен, что в какой-то момент вы можете передумать или не быть уверенным в чём-то в своей жизни. Кто знает: год спустя, может быть, шесть месяцев, может быть, через 30 минут вы передумаете или подумаете о чём-то другом. Слушайте, я даже не знаю, что буду есть сегодня за ужином. Я не знаю, что я буду делать через два года. Я не знаю, что я буду делать через шесть лет. Я не знаю, что я буду делать через шесть месяцев…



По крайней мере, для себя я считаю, что это очень и очень важное решение, которое нельзя принять быстро. Это можно сделать, только долго обдумав, спросив мнение моей семьи, моих родителей, моей подруги. В середине моего следующего контракта у меня может появиться семья. Так много вещей, которые могут случиться, что я не хочу двигаться слишком быстро и сожалеть об этом позже. Когда ты говоришь себе, что хочешь быть где-то надолго, ты должен быть уверен в этом не только в течение первого или второго года, но и на протяжении всего контракта», – цитирует Дюбуа The Athletic.