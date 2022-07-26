Главный тренер «Салавата» охарактеризовал новичков-легионеров команды
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о новичках-легионерах команды.
«Надеемся, что наши легионеры подъедут к нам скоро. Что касается их игровых качеств, Джош — это быстрый нападающий, который обладает хорошим броском. По Хмелевски — нам нужен был центральный, он контролирует игру, контролирует шайбу, играет и в обороне, и в атаке, в большинстве играет на полборта, праворукий. Пообщался с ребятами из Америки – по характеру и отношению к делу он профессионал.
Хо-Сэнг любит поспорить с тренерами? Я открыт всегда к диалогу. Главное, чтобы было правильно по отношению к команде, отношению к партнёрам и отношениям в раздевалке. А к диалогу я готов», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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