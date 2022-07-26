Виктор Козлов рассказал о стиле «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о стиле команды.



«У нас поменялась команда, но тот стиль, в который играет «Салават Юлаев» два года, — он мне симпатизирует. Мне нравится контроль шайбы, короткий пас, поиск быстрой помощи партнёру. Мы делаем акцент на тренировочном процессе, чтобы играть в том же стиле. Сложно понять, сколько времени займёт адаптация у молодых игроков и ребят, которые пришли из других клубов, — но мне этот стиль импонирует», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, по итогам прошлого сезона уфимцы заняли третье место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде команда переиграла «Сибирь», но во втором уступила «Трактору».