Главный тренер «Салавата» рассказал, будет ли его команда играть в «бразильский» хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, будет ли его команда играть в «бразильский» хоккей.
«Команда при Быкове и Захаркине играла в «бразильский» хоккей? Нам было приятно, что нас сравнивали с бразильцами, — но вот когда бразильцы в последний раз становились чемпионами мира? (Из зала — в 2002-м). Ну да, не совсем хорошо. Но вот как его понять – «бразильский хоккей»? Вы же помните четвёртое звено в той команде? Клепиш и Сапрыкин.
Хотелось бы играть в такой хоккей, но нужно исходить из реальной ситуации, в современном хоккее надо играть и в атаке, и в обороне, выигрывает и атака, и оборона — это показали и ЦСКА, и «Магнитка». В НХЛ что «Тампа», что «Колорадо» показывали, что надо играть и в обороне, и в атаке. Все квалифицированные игроки нападения могут исполнить, если им дать шанс. Ты должен уметь играть и в обороне, и в атаке — мы делаем акцент на этом», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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