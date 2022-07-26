Кареев: в прошлом сезоне я сыграл 71 матч, поэтому не думаю, что будет много проблем

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о возвращении в клуб.



«В Финляндии была плодотворная работа с хорошим тренером вратарей, который во всех аспектах меня подтянул, за что я ему очень благодарен. Каждому нюансу, аспекту мы уделяли большое внимание.



С тренером вратарей Филимоновым пока только притираемся друг к другу, идёт втягивающая работа. Он привыкает к нам, мы – к нему. Пока всё в процессе.



Жду ли, что в новом сезоне будет больше набросов? Будем работать по ситуации. Не знаю, как будет, я не могу это предугадать.



Подтянул игровые качества? Думаю, что психология в первую очередь зависит от того, как ты играешь, как ты чувствуешь себя на льду. Если у тебя всё получается, то и с психологией нет проблем. Но, естественно, мы проделали большую работу в этом плане. С этим полный порядок, я спокоен.



Ежов? Да, хороший парень. Познакомились с ним, поработали вместе первую неделю. Всё здорово, мы хорошо общаемся. Кто будет первым номером? Это процесс. Если ты помогаешь команде и даёшь результат, ты играешь. Такие разговоры в принципе не ведутся, всё по ситуации.



68 матчей в регулярке? Ничего страшного. Для этого мы тренируемся и готовимся. В прошлом сезоне я сыграл 71 матч, поэтому не думаю, что с этим будет много проблем», – цитирует Кареева официальный сайт «Салавата Юлаева».