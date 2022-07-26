Гашек — о Яшкине в СКА: работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о том, что чешский нападающий Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в России, в петербургском СКА.
«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и военной спецоперации (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал Гашек.
Напомним, Яшкин родился в Омске, но в детстве вместе с семьёй переехал в Чехию. Хоккеист за два сезона забросил 77 шайб в КХЛ, а потом на сезон уехал в НХЛ, где получил травму. В межсезонье форвард вернулся в Россию и подписал контракт со СКА.
- 26 июля 2022
-
12:35
-
12:28
-
12:16
-
11:45
-
10:56
-
10:52
-
10:47
-
10:44
-
09:54
-
08:58
-
08:37
-
02:30
- 25 июля 2022
-
23:25
-
22:42
-
22:13
-
21:07
-
20:22
-
19:34
-
19:16
-
18:50
-
18:17
-
17:51
-
17:26
-
17:10
-
16:36
-
16:04
-
15:16
-
15:01
-
14:45
-
14:36
-
14:21
-
14:13
-
13:53
-
13:15
-
12:27