Гашек — о Яшкине в СКА: работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о том, что чешский нападающий Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в России, в петербургском СКА.



«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и военной спецоперации (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал Гашек.



Напомним, Яшкин родился в Омске, но в детстве вместе с семьёй переехал в Чехию. Хоккеист за два сезона забросил 77 шайб в КХЛ, а потом на сезон уехал в НХЛ, где получил травму. В межсезонье форвард вернулся в Россию и подписал контракт со СКА.