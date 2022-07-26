Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек — о Яшкине в СКА: работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России

Гашек — о Яшкине в СКА: работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России
Комментарии

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о том, что чешский нападающий Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в России, в петербургском СКА.

«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и военной спецоперации (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ) на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и её граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — написал Гашек.

Напомним, Яшкин родился в Омске, но в детстве вместе с семьёй переехал в Чехию. Хоккеист за два сезона забросил 77 шайб в КХЛ, а потом на сезон уехал в НХЛ, где получил травму. В межсезонье форвард вернулся в Россию и подписал контракт со СКА.

СКА купил снайпера-рекордсмена КХЛ. Будет ли Яшкин суперзвездой и в Петербурге? СКА купил снайпера-рекордсмена КХЛ. Будет ли Яшкин суперзвездой и в Петербурге?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022