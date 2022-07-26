Коледов: Радулов — хороший игрок, долго выступал за океаном. Посмотрим, чему там научился

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«Думаю, не только мы, но и весь город, все люди ждут только одного, поэтому будем работать. Хорошие тренировки сейчас идут, подготовка хорошая. Посмотрим, что будет дальше.



Календарь? Первое, что могу сказать: у нас в сентябре дальневосточный выезд, впервые за долгое время в начале сезона. Будет интересно посмотреть, как он пройдёт. Что касается большого количества игр с «Ак Барсом», посмотрим. У Казани хороший состав, будет интересно поиграть с ними.



Станет ли интереснее играть против «Ак Барса» и СКА, которые усилились сильными нападающими? Мы играли против этих хоккеистов не раз. Хорошие, опытные игроки, против них всегда приятно играть. Но молодёжь, которая на подходе, более шустрая. С ними тоже по-своему интересно играть.



Тяжело летом в хоккей играть? Если бы у нас ещё было лето. В Уфе оно хоть немного есть, а в других городах его нет.



Нет ли опасений от звёздного состава «Ак Барса»? А у них нет опасений от такого состава, как у нас? Саша Радулов – хороший игрок, долгое время выступал за океаном. Посмотрим, чему он там научился», – цитирует Коледова официальный сайт клуба.