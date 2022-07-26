Бочаров: всё приближено к игре, и за счёт этого «Салават» быстрее наберёт форму

Нападающий «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.
«Доволен ли результатами предсезонного теста? Да, доволен, тесты прошли хорошо. Сейчас уже начали готовиться к сезону.
Команда новая, но со многими хоккеистами мы уже играли вместе, остальных знал заочно. Так что всё хорошо, готовимся к сезону.
Календарь? Чем больше матчей, тем лучше. Всегда лучше играть, а не тренироваться. Экипировка? На данный момент всё хорошо. Как будет дальше, посмотрим.
Играл в восьми командах, но не так часто выступал в плей-офф, некоторые считают, что это может стать проблемой? Это же люди так считают, а не я. У меня за плечами достаточно много игр. Думаю, всё будет хорошо.
Виктор Козлов? Тренировки у нас достаточно интенсивные, это очень хорошо. Всё приближено к игре, и за счёт этого мы быстрее наберём форму», – цитирует Бочарова официальный сайт клуба.
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