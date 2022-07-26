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Бочаров: всё приближено к игре, и за счёт этого «Салават» быстрее наберёт форму

Бочаров: всё приближено к игре, и за счёт этого «Салават» быстрее наберёт форму
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Нападающий «Салавата Юлаева» Станислав Бочаров поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Доволен ли результатами предсезонного теста? Да, доволен, тесты прошли хорошо. Сейчас уже начали готовиться к сезону.

Команда новая, но со многими хоккеистами мы уже играли вместе, остальных знал заочно. Так что всё хорошо, готовимся к сезону.

Календарь? Чем больше матчей, тем лучше. Всегда лучше играть, а не тренироваться. Экипировка? На данный момент всё хорошо. Как будет дальше, посмотрим.

Играл в восьми командах, но не так часто выступал в плей-офф, некоторые считают, что это может стать проблемой? Это же люди так считают, а не я. У меня за плечами достаточно много игр. Думаю, всё будет хорошо.

Виктор Козлов? Тренировки у нас достаточно интенсивные, это очень хорошо. Всё приближено к игре, и за счёт этого мы быстрее наберём форму», – цитирует Бочарова официальный сайт клуба.

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