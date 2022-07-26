«Пошёл он на хрен». Сушинский — о призыве Гашека сажать чехов в тюрьму за работу в России

Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский отреагировал на пост известного чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который раскритиковал переход чешского форварда Дмитрия Яшкина в СКА.



«Да пошёл Гашек на хрен. Надо спросить, что он делал в России десять лет назад. Деньги зарабатывал или что? А теперь… Яшкин тоже деньги зарабатывает. Если Доминик хочет и ему навредить, то пускай. Гашек же вредит не нам, а своему соотечественнику, который потом будет играть за их сборную. У Яшкина есть российские корни. Может быть, задумается теперь — играть ему за сборную Чехии или нет. Может быть, вообще получить российский паспорт», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.