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Кожевников — о словах Гашека: больной человек не выздоровел. Раньше бегал за русскими

Кожевников — о словах Гашека: больной человек не выздоровел. Раньше бегал за русскими
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова известного чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который раскритиковал переход чешского форварда Дмитрия Яшкина в петербургский СКА.

«Больной человек не выздоровел — это диагноз. Надо было лечить. Видно, что с головой беда. Серое вещество у товарища загустело. Раньше бегал за русскими, чтобы познакомиться в Швейцарии, — это на моей памяти. Когда был здесь, всё у него было хорошо. Это его уже не первое высказывание. Тут чисто диагноз», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Яшкин родился в Омске, но в детстве его семья переехала в Чехию. В июле игрок вернулся в Россию из НХЛ и подписал контракт с петербургским СКА.

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