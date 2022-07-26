Терещенко — о словах Гашека: пускай его посадят — он же в своё время работал в России

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на слова известного чешского экс-голкипера Доминика Гашека, раскритиковавшего переход чешского форварда Дмитрия Яшкина в петербургский СКА. Напомним, Яшкин родился в Омске и в детстве вместе с семьёй переехал в Чехию.
«Пускай его посадят — он же работал в России в своё время. Нормально работал. Если он идиот, то что можно сказать? Они там все идиоты. Какое-то бессилие, безумие, просто слабоумие. Натуральный идиот. Пускай приедет в Россию — посмотрим. Всё это популизм. В России безопаснее, чем во всём мире, и жизнь совсем другая, чем во всём мире», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В июле хоккеист вернулся из НХЛ и подписал контракт с петербургским СКА.
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