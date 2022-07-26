Журналист The Hockey Writers рассказал о будущем Дмитрия Орлова в «Вашингтоне»

Журналист The Hockey Writers Карл Кнауф поделился мыслями о будущем российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.
«Кэпиталз» могут извлечь большую пользу из игры Орлова в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате 31-летний хоккеист отметился лучшими показателями в карьере, забив 12 голов и набрав 35 очков, но заработав $ 5,1 млн, что хорошо для второго защитника клуба.
Следующим летом Орлов, скорее всего, потребует более высокую зарплату, но генеральный менеджер Маклеллан, возможно, будет не в таком уж и плохом положении. Хотя «Кэпиталз», вероятно, и не являются претендентами на Кубок к началу сезона, Орлов, играющий на высоком уровне в последний год контракта, может стать дополнительным толчком, который нужен команде, чтобы не отставать от остальной части дивизиона в первой половине сезона, а затем выдать сильный финиш во второй, когда в состав вернутся все травмированные.
С другой стороны, если «Кэпиталз» действительно провалятся в том, чтобы выглядеть посильнее в своём дивизионе и загруженной Восточной конференции, Орлов может стать хорошей кандидатурой, чтобы обменять его в дедлайн на драфт-пики и освободить место под потолком зарплат. В любом случае команда всё равно может расстаться с ним следующим летом», — приводит слова Кнауфа The Hockey Writers.
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