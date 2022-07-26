Овечкин спел хит Полины Гагариной на дне рождения одноклубника Дмитрия Орлова

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил день рождения своего одноклубника, защитника Дмитрия Орлова. 23 июля хоккеисту исполнился 31 год.

На торжестве капитан «столичных» спел хит известной певицы Полины Гагариной «Спектакль окончен».

Напомним, в минувшем сезоне Овечкин стал лучшим российским снайпером в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросив 50 шайб в 77 матчах. К ним он добавил ещё 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков. Орлов забил 12 голов (лучший показатель в карьере) и отдал 23 голевых паса в 76 встречах, записав на свой счёт 35 баллов. Он стал вторым защитником-бомбардиром клуба в регулярном чемпионате после Джона Карлсона (71).