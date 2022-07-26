The Athletic составил топ-10 худших контрактов в НХЛ

The Athletic составило рейтинг 10 худших контрактов игроков Национальной хоккейной лиги.



На первую строчку издание поставило нападающего «Даллас Старз» Тайлера Сегина. Его соглашение с клубом будет действовать ещё пять лет, в среднем за сезон хоккеист зарабатывает $ 9,9 млн. Вторым стал защитник «Чикаго Блэкхоукс» Сет Джонс, которому положено $ 9,5 млн за сезон по восьмилетнему контракту. Тройку замкнул форвард «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер, получающий $ 9 млн в год ещё пять сезонов.

Топ-10:

1. Тайлер Сегин — н «Даллас Старз»: $ 9,9 млн, пять лет;

2. Сет Джонс — з «Чикаго Блэкхоукс»: $ 9,5 млн, восемь сезонов;

3. Джефф Скиннер — н «Баффало Сэйбрз»: $ 9 млн, пять сезонов;

4. Марк-Эдуард Власик — н «Сан-Хосе Шаркс»: $ 7 млн, четыре сезона;

5. Дарнелл Нурс — з «Эдмонтон Ойлерз»: $ 9,3 млн, восемь сезонов;

6. Колтон Парэйко — з «Сент-Луис Блюз»: $ 6,5 млн, восемь сезонов;

7. Эрик Карлссон — з «Сан-Хосе Шаркс»: $ 11,5 млн, пять сезонов;

8. Зак Веренски — з «Коламбус Блю Джекетс»: $ 9,6 млн, шесть сезонов;

9. Ник Судзуки — н «Монреаль Канадиенс»: $ 7,9 млн, восемь сезонов;

10. Бен Шьяро — з «Детройт Ред Уингз»: $ 4,8 млн, четыре сезона.