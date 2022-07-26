Минское «Динамо» объявило о подписании трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Емелина
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Минское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о подписании контракта с защитником Алексеем Емелиным.
Отмечается, что соглашение с 36-летним россиянином заключено на один год.
Емелин является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009 году, 2010-м, 2021-м), когда выступал за казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». С 2018 года российский защитник играл за «ястребов». В сезоне-2021/2022 Емелин принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Кроме того, игрок обороны сыграл ещё 13 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина, в которых дважды поражал ворота соперников и трижды ассистировал партнёрам.
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