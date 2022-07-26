Российский вратарь «Тампы» рассказал, что два раза чуть не попал в перестрелку в США

Голкипер системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов, подписавший контракт с «Ак Барсом», рассказал о том, что чуть не стал участником перестрелки во время игры в США.



«Я был готов ко всему, знал, куда еду, знал, что меня ожидает. Единственная сложность была в том, что Сиракьюз оказался криминальным городом. Однажды я получил пулю в своё окно на кухне. Проснулся ночью от выстрелов, посмотрел — стёкла на полу. Я был, конечно, немножко в шоке. Я слышал выстрелы, это было в моём сне, мне казалось, что это за стенкой происходит. А в конце сезона мы в кафе сидели, и там человек достал пистолет, начал стрелять по людям.



Это рядом было? Да. Мы были на террасе. Все люди начали кричать, ложиться на пол. Я не понимал, что происходит, увидел, что многие бегут, побежал тоже. Слава богу, всё обошлось. Несколько людей получили ранения, сразу приехала полиция, разобралась.



Но в целом, кроме этого, были только положительные моменты, в плане хоккея я чувствовал себя абсолютно спокойно, и вообще не возникало никаких проблем. Каждый день я приходил на тренировку с улыбкой, тренировался с улыбкой, действительно получал удовольствие от того, что я делаю. Было ли тяжело или не очень тяжело на тренировке, выиграл — вообще отлично, проиграл — правильно научился делать выводы», — приводит слова Мифтахова «Спорт-экспресс».

Напомним, после завершения сезона-2020/2021 голкипер отправился в Северную Америку, где подписал контракт новичка с «Тампой». Хоккеист не провёл ни одного матча в НХЛ, однако сыграл 22 встречи в АХЛ, где в среднем отражал 89,1% бросков при коэффициенте надёжности — 3.03. На счету Мифтахова также пять матчей в ECHL, в среднем он пропускал 2.23 шайбы за встречу при 92% отражённых бросков.