«Кржемелик и Вахмурка были нашими агентами». Назаров шуткой отреагировал на критику Гашека

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров шуткой отреагировал на критику известного чешского экс-голкипера Доминика Гашека в адрес своего соотечественника, нападающего СКА Дмитрия Яшкина. Наставник упомянул в своём высказывании персонажей чехословацкого мультфильма «Сказки лесных человечков» Кржемелика и Вахмурку.
«Разве Гашек не знает, что Кржемелик и Вахмурка, наверное, были нашими завербованными агентами? Вот пусть он с ними сперва разберётся, а когда разберётся, пусть разбирается с Яшкиным. Пользуясь случаем, хочу пригласить Гашека на предстоящий турнир в Сочи. Он как раз сможет там встретиться с Яшкиным, Вахмуркой и Кржемеликом», — цитирует Назарова телеграм-канал «РИА Новости Спорт».
Ранее Гашек выступил с жёсткой критикой в адрес чешских хоккеистов, которые уезжают играть в КХЛ.
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