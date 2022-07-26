Журналист из США поставил Овечкина на 70-е место в топ-100 лучших игроков НХЛ, Кучеров 6-й

Журналист сайта Action Network Чэйз Маккаллум составил топ-100 лучших действующих хоккеистов НХЛ. В рейтинге не учитывались голкиперы — лишь полевые игроки.
Возглавил этот рейтинг капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, второе место занял MVP сезона-2021/2022, защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, а тройку замкнул нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Лучшим российским хоккеистом в этом списке стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял шестое место. В список также попали ещё четверо россиян. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал 15-м, на 39-й позиции расположился форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, а на 79-й — хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Худшим из российских игроков в этом списке стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которого поставили на 70-е место.
- 26 июля 2022
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