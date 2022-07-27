Капитан «Чикаго» Тэйвз — о перестройке команды: не знаю, что ждёт меня

34-летний нападающий и капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз отреагировал на стратегию обновления команды и высказался о своём будущем. Его контракт с клубом действителен ещё год.



«Некоторые вещи находятся вне моего контроля, хоть это и странная роль для капитана. Перестройка займёт пять лет? Звучит не очень привлекательно для меня. Текучка кадров действительно утомляет и истощает. С Алексом и Кирби у нас была связь, но они ушли. Что ждёт меня в будущем? Действительно не знаю. Остаётся просто играть и думать о вызовах, которые ждут меня завтра. Сосредоточен именно на этом.



Могу сказать, что в свои годы я снова по-настоящему полюбил игру, нахожу в ней радость, играю со страстью и на высоком уровне. Чувствую, что ещё многое могу дать этой команде и хоккею в целом. Рад доказать это как себе, так и всем. Но я не могу дать никаких обещаний. Фанаты и клуб должны знать, что моё сердце и преданность – с ними. Чикаго – мой дом. Быть здесь – это самая безумная мечта, которую я мог себе представить, с того самого дня, как меня задрафтовали. Чего ещё можно было желать?» – цитирует Тэйвза The Athletic.



Напомним, ранее руководство «Чикаго» заявило о планах провести перестройку команды. Клуб обменял второго бомбардира Алекса Дебринкэта в «Оттаву Сенаторз» и нападающего Кирби Дака в «Монреаль Канадиенс». После этого журналист The Athletic Марк Лазерус раскритиковал руководство «Чикаго Блэкхоукс» за селекционную политику, написав в материале, что «грандиозный план включает в себя создание ситуации в «Чикаго» настолько невыносимой, чтобы Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз пришли и попросили их обменять».



Контракт выступающего за «Чикаго» с 2007 года Тэйвза, по которому он получает $ 10,5 млн за сезон, будет действовать ещё один год.