The Athletic назвал главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне
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The Athletic определил два клуба, которые будут главными претендентами на завоевание Кубка Стэнли в сезоне-2022/2023.
По мнению авторов издания, наибольшие шансы выиграть трофей у «Колорадо Эвеланш» и «Каролины Харрикейнз» – 38,6% и 31,8% соответственно. Вероятность победы в Кубке Стэнли остальных команд оценивается гораздо ниже. Так, дальше по списку расположились «Флорида Пантерз» (6,8%), «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (все – по 4,5%), а также «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс» (по 2,3%).
В минувшем сезоне «Колорадо» добыл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2 в серии). «Каролина» вылетела во втором раунде от «Рейнджерс», уступив в семиматчевой серии.
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