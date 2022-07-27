Емелин объяснил, почему принял решение перейти в минское «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин прокомментировал свой переход в состав «зубров» и рассказал о хорошей атмосфере на домашней арене минчан.

«Прежде всего рассматривали сами предложения: заинтересованность клуба, амбиции, цели. Так совпало, что супруга из Беларуси, родители живут недалеко от Минска, будут помогать с ребёнком. Рад быть здесь. Летом поддерживал форму. Теперь вместе с командой надо поработать в межсезонке.

«Минск-Арена»? Это одна из лучших арен в КХЛ. Тут потрясающая атмосфера: приходит много болельщиков, они фантастически поддерживают команду. Запомнил это, когда приезжал сюда. С одной стороны, тяжело было, потому что так болеют за команду хозяев. Но всё равно классно играть в такой обстановке. Теперь буду играть на «Минск-Арене» за команду хозяев», – приводит слова Емелина официальный сайт клуба.

Напомним, Алексей Емелин – чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Он дважды завоёвывал трофей в составе «Ак Барса» и ещё один раз побеждал с «Авангардом».