Сайт НХЛ: Дадонов начнёт сезон в третьем звене «Монреаля», Слафковски — вне состава

Автор официального сайта НХЛ Шон Фаррелл опубликовал предварительный состав «Монреаль Канадиенс» на сезон-2022/2023.

По мнению журналиста, российский нападающий Евгений Дадонов, обменянный в «Канадиенс» в межсезонье из «Вегас Голден Найтс», займёт место на правом фланге в третьей тройке нападения. Предполагается, что его партнёрами будут Майк Хоффман и Кристиан Дворак.

В то же время Фаррелл считает, что первый номер драфта НХЛ – 2022 Юрай Слафковски может сыграть несколько матчей в первых звеньях «Монреаля», но на постоянной основе не будет играть за «Канадиенс». Ранее появлялась информация, что словак может провести сезон в юниорской лиге.

Контракт 33-летнего Дадонова с кэпхитом $ 5 млн будет действовать ещё один год. В минувшем сезоне россиянин набрал 43 (20+23) очка в 78 матчах.