Сайт НХЛ: Дадонов начнёт сезон в третьем звене «Монреаля», Слафковски — вне состава

Автор официального сайта НХЛ Шон Фаррелл опубликовал предварительный состав «Монреаль Канадиенс» на сезон-2022/2023.
По мнению журналиста, российский нападающий Евгений Дадонов, обменянный в «Канадиенс» в межсезонье из «Вегас Голден Найтс», займёт место на правом фланге в третьей тройке нападения. Предполагается, что его партнёрами будут Майк Хоффман и Кристиан Дворак.
В то же время Фаррелл считает, что первый номер драфта НХЛ – 2022 Юрай Слафковски может сыграть несколько матчей в первых звеньях «Монреаля», но на постоянной основе не будет играть за «Канадиенс». Ранее появлялась информация, что словак может провести сезон в юниорской лиге.
Контракт 33-летнего Дадонова с кэпхитом $ 5 млн будет действовать ещё один год. В минувшем сезоне россиянин набрал 43 (20+23) очка в 78 матчах.
- 27 июля 2022
-
11:15
-
11:02
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:42
-
08:20
-
02:36
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:05
-
22:23
-
22:01
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:37
-
20:20
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:23
-
17:59
-
17:34
-
16:44
-
16:19
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:04
-
14:41
-
13:52
-
13:18
-
12:35